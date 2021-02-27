باريزي: "مهمة ميلان أمام مانشستر يونايتد لن تكون يسيرة" من قبل beIN SPORTS February 27, 2021 13:56 0:44 دقيقة قال فرانكو باريزي نجم ميلان سابقا إن مهمة الروسونيري أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي لن تكون سهلة مشيرا إلى أن الأفضلية من جانب فريق "الشياطين الحمر". مقابلات الدوري الأوروبي مانشستر يونايتد ميلان فرانكو باريزي -آخر الفيديوهات 0:46 دقيقة دورانت يغيب عن مباراة كل النجوم 0:48 دقيقة ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2020 - 2021 0:44 دقيقة باريزي يحذّر ميلان من مواجهة الـ"يونايتد" 0:40 دقيقة فليك يتحدث عن قرار موسيالا اللعب لألمانيا 0:40 دقيقة إصابة غالياني بفيروس كورونا 0:33 دقيقة شفيونتيك تتوج بدورة أديلايد 3:48 دقيقة تطور ويستهام يصطدم بأرقام مانشستر سيتي المبهرة 0:39 دقيقة السعودية تواجه الكويت وديا 3:16 دقيقة إشبيلية يستقبل برشلونة في قمة ستتكرر بعد أيام 2:23 دقيقة سان جيرمان يبحث عن التعويض أمام ديجون