وفاز ارسنال في مجموع المباراتين بنتيجة 7-3.

وتاهل ارسنال إلى نهائي "يوروباليغ" ليكون طرفا في المشهد الختامي الذي سيقام في باكو بأذربيجان يوم 29 مايو المقبل.

وهي المرة الاولى التي يبلغ فيها الفريق اللندني المباراة النهائية لاحدى المسابقات الاوروبية، منذ خسارته امام برشلونة 1-2 في نهائي دوري الابطال عام 2006.

وبات أرسنال ثالث فريق انكليزي يبلغ نهائيا قاريا بعد نجاح ليفربول وتوتنهام في التأهل الى نهائي دوري أبطال أوروبا.

على ملعب ميستايا، بدأ فالنسيا المباراة بسيناريو جميل عندما منح الفرنسي كيفن غاميرو في يوم عيد ميلاده الاسبقية للخفافيش (11)، ولم تدم فرحة اصحاب الارض كثيرا لان الغابوني بيار-ايميريك اوباميانغ عادل الكفة بطريقة رائعة (د17).

في الشوط الثاني،سعى فالنسيا عبر محاولات عدة لتحقيق الهدف الثاني لكن جرت الرياح بما لايشتهي زملاء غاميرو لان الفرنسي لاكازيت ضاعف النتيجة للضيوف مستثمرا تمريرة حاسمة من لوكاس توريرا (50).

وعادل الفرنسي غاميرو النتيجة لفريقه (58) ليعيد بعض الروح للاعبي فالنسيا حيث كاد ازيكيل غاراي ان يحقق الهدف الثالث لكن تسديدته الصاروخية جانبت مرمى بيتر تشيك.

وواصل الغابوني اوباميانغ عرضه التهديفي بتحقيقه للهدف الثالث والرابع لفريقه (69 و89).

مشاهدة اهداف ارسنال وفالنسيا

تفاصيل اللقاء

نهاية المباراة بفوز عريض لارسنال وتاهله الى نهائي يوروباليغ

د89- اوباميانغ يوقع على الهدف الثالث له "هاتريك" والرابع لارسنال

د 69 هدف ارسنال الثالث- اوباميانغ يقضي على كل امال فالنسيا بتسجيله الهدف الثاني له والثالث لفريقه

د65- إزيكييل غاراي يطلق من بعيد صاورخية مرت محاذية لمرمى تشيك

د58 هدف فالنسيا الثاني- غاميرو يستثمر تسديدة قوية من رودريغو داخل منطقة عمليات وارسنال وانقض على الكرة محققا هدفه الشخصي الثاني

د 50 هدف ارسنال الثاني- تمريرة حاسمة من لوكاس توريرا نحو لاكازيت الذي لم يفوت فرصة مضاعفة النتيجة للمدفعجية

نهاية الشوط الاول بين ارسنال وفالنسيا بالتعادل بهدف لهدف

د39- فرصة خطيرة لارسنال عبر الفرنسي لاكازيت الذي تلقى تمريرة من أوباميانغ وسدد بقوة الا ان الكرة لامست القائم الايمن

د17- هدف ارسنال الاول سجله بيار-ايميريك اوباميانغ من تسديدة جميلة استقرت في مرمى الحارس نيتو

د 14- غاميرو يفوت على نفسه وعلى فريقه فرصة الهدف الثاني عندما رد بالخطأ كرة تلقاها من رودريغو عوض وضعها داخل شباك ارسنال

د11 هدف فالنسيا الاول- في يوم عيد ميلاده، غاميرو يدون على الهدف الاول لفالنسيا بعد تلقيه عرضية محكمة من رودريغو

د9- غونزالو غيديس يحاول مباغتتة بيتر تشيك لكن الكرة علت المرمى.

د6- تصويبة راسية من خوسي غايا لكنها تخطئ شباك تشيك.

- الحكم داني ماكيلي يطلق صافرة بداية المواجهة بين ارسنال وفالنسيا

تشكيلتا ارسنال وفالنسيا