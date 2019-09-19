سحق روما ضيفه إسطنبول باشاك شهير برباعية النظيفة الخميس ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ففي المجموعة العاشرة سجل كل من البرازيلي جونيور (42 خطأ في مرمى فريقه) والبوسني إدين دزيكو (58) ونيكولو زانيولو (71) والهولندي جاستن كلايفرت (3+90) أهداف الفريق الإيطالي ليحقق بداية نارية.

وفي المجموعة عينها، حقق فولفسبرغر النمسوي أكبر مفاجآت الجولة الأولى باكتساحه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني في معقل الأخير برباعية نظيفة.

ويخوض الفريق النمسوي غمار دور المجموعات للمرة الأولى على الصعيد القاري، إلا أن افتقاده الى الخبرة في مواجهة فريق متوج سابقا بكأس الكؤوس الأوروبية لم يمنعه من إسقاط مضيفه الألماني في معقله، حاسما اللقاء بشوطه الأول بعد تقدمه بثلاثية الإسرائيلي شون فايسمان (13) وماريو لايتغيب (31) ومارسيل ريتسماير (41)، قبل أن يضيف لايتغيب أيضا الرابع (68).

المجموعة الثانية

وفي المجموعة الثانية، حيث تغلب كوبنهاغن الدنماركي ودينامو كييف الأوكراني على ضيفيهما لوغانو السويسري ومالمو السويدي بنتيجة واحدة 1-صفر تواليا.