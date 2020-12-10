النني يبصم على هدف رائع في شباك دوندالك من قبل beIN SPORTS December 10, 2020 20:22 0:48 دقيقة وقّع النجم الدولي المصري المحترف في نادي أرسنال الإنكليزي، محمد النني، هدفاً رائعاً في شباك دوندالك الأيرلندي ضمن المرحلة الختامية للمجموعة الثانية لحساب منافسات الدوري الأوروبي. الدوري الأوروبي أهداف أرسنال محمد النني دوندالك -آخر الفيديوهات نابولي وريال سوسييداد يعبران بنجاح إلى دور الـ32 0:48 دقيقة النني يبصم على هدف رائع في شباك دوندالك 1:12 دقيقة أبو تريكة يتحدّث عن أهمية مونديال قطر 1:04 دقيقة فيسيل كوبي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 3:33 دقيقة أبرز ردود الأفعال في إيطاليا بعد وفاة باولو روسي 0:00 دقيقة غريزمان ينهي عقد الرعاية مع شركة صينية 0:34 دقيقة أندية أوروبا تقف دقيقة صمت إجلالاً لروح باولو روسي 0:00 دقيقة بوكا يعبر إلى ربع نهائي "كوبا ليبرتادوريس" 0:46 دقيقة رحماني وهساي يصابان من جديد بفيروس كورونا ! 3:34 دقيقة أبرز محطات باولو روسي