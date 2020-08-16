النصيري يتحدّث عن نهائي "اليوروبا ليغ" من قبل beIN SPORTS August 16, 2020 23:43 1:39 دقيقة شكر الدولي المغربي يوسف النصيري رفاقه في نادي إشبيلية عقب التأهل على حساب مانشستر يونايتد متحدثاً عن المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي. مقابلات الدوري الأوروبي مانشستر يونايتد إشبيلية إشبيلية الإسباني يوسف النصيري -آخر الفيديوهات 1:25 دقيقة ماذا قال ياسين بونو عن الفوز على مانشستر يونايتد؟ 1:39 دقيقة النصيري يتحدّث عن نهائي "اليوروبا ليغ" 1:36 دقيقة لوبيتيغي يشيد بلاعبيه 1:28 دقيقة سوسو: "الحظ وقف بجانبنا" 3:59 دقيقة إشبيلية يطيح باليونايتد ويبلغ نهائي "اليوروبا ليغ" 0:24 دقيقة برشلونة لم يستلم أي طلب من ميسي بشأن رغبته بالرحيل 3:39 دقيقة محمد حمادة يحلل أخطاء غوارديولا أمام ليون 5:25 دقيقة كونتي يحذر من خطورة شاختار دونيتسك 0:40 دقيقة دورتموند ينتصر ودياً على أوستريا فيينا (11-2) 2:08 دقيقة فشل غوارديولا مع سيتي: ليست المرة الأولى!