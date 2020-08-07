النصيري يتحدث عن فوز إشبيلية الثمين على روما من قبل beIN SPORTS August 7, 2020 12:22 0:35 دقيقة شرح المغربي يوسف النصيري نجم إشبيلية الإسباني الأسباب التي جعلته سعيداً جداً بتجاوز روما الإيطالي ضمن مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) أمس الخميس.. مقابلات إشبيلية يوروبا ليغ يوسف النصيري -آخر الفيديوهات 20:52 دقيقة سيتين يدافع عن برشلونة ويحذر من نابولي 0:35 دقيقة النصيري يتحدث عن فوز إشبيلية الثمين على روما 0:35 دقيقة بين الـ"سيتي" وريال مدريد ... من سيثبت علو كعبه؟ 0:42 دقيقة أرقام لافتة قبل مباراة يوفنتوس وليون المرتقبة 0:28 دقيقة ليون يبحث عن الإنجاز وساري معجب بمنافسه 3:13 دقيقة مانشستر سيتي وريال مدريد – التغطية الخاصة 0:47 دقيقة غارسيا: يوفنتوس يمتلك الأفضلية 2:58 دقيقة بازل يجدد فوزه على فرانكفورت ويمضي نحو ربع النهائي 3:29 دقيقة ولفرهامبتون يسطر تأهلاً تاريخياً إلى ربع النهائي 0:40 دقيقة يوفنتوس متفائل بإمكانية مشاركة ديبالا أمام ليون