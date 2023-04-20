النصيري يؤكد على قوة يوفي منافس إشبيلية القادم من قبل beIN SPORTS April 20, 2023 23:59 1:59 دقيقة أكد النجم المغربي يوسف النصيري على قوة يوفنتوس منافس إشبيلية في نصف نهائي الدوري الأوروبي وذلك بعد عبور الفريق الأندلسي من مطب مانشستر يونايتد في ربع النهائي. مقابلات مانشستر يونايتد الإنكليزي الدوري الأوروبي اشبيلية -آخر الفيديوهات 2:02 دقيقة أليغري: كنا أفضل في الشوط الأول 1:59 دقيقة النصيري يؤكد على قوة يوفي منافس إشبيلية القادم 7:14 دقيقة روما مورينيو إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي 4:38 دقيقة وست هام يهزم جينت ويصعد إلى نصف النهائي 4:46 دقيقة تشابي ألونسو يقود بايرليفركوزن إلى المربع الذهبي 2:47 دقيقة يوفي يعود بتذكرة المرور إلى نصف النهائي 4:43 دقيقة إشبيلية يقصي الشياطين ويقبض على بطاقة نصف النهائي 4:32 دقيقة فيورنتينا يعبر إلى نصف نهائي دوري المؤتمر بعد عناء 1:27 دقيقة فرناندو بيلا يثمّن دور قطر في تطوير البادل 0:42 دقيقة تساؤلات بشأن عودة هونيس لإدارة بايرن ميونيخ