في بلغراد، اعتقد ميلان أنه افتتح التسجيل بعد 6 دقائق من صافرة البداية بعدما انفرد المهاجم الإسباني كاستييخو بالحارس وسدد، إلا أن الحكم استعان بتقنية حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" للإعلان عن حالة تسلل.

ومرة ثانية كان النادي الإيطالي "ضحية" الـ "في أيه آر" الذي ألغى هدف مدافعه هرنانديز (12) بسبب لمسة يد.

وتدخل دوناروما بقدمه لصد كرة للمونتينيغري ميركو إيفانيتش (20) بعدما تخلص من المدافع الفرنسي بيار كالولو، قبل أن يعوض الأخير بتمريرة إلى الكرواتي أنتي ريبيتش الذي انطلق من 30 متراً وانفرد بالحارس لكنه أخفق في الحركة الأخيرة فسدد فوق المرمى (22).

وعاد إيفانيتش لتهديد مرمى الضيف بتسديدة من 30 مترا صدها الحارس دوناروما إلى ركنية (25).

جاء هدف السبق عن طريق النيران الصديقة بالخطأ من المدافع بانكوف الذي انزلق لتمريرة عرضية أرضية من كاستييخو خدعت الحارس واستقرت في الشباك (42).

وخسر ميلان جهود لاعب الوسط الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر بسبب الإصابة في الدقيقة 39، ليدفع المدرب ستيفانو بيولي بساندرو تونالي بدلا منه.

لم يكد الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني، حتى أدرك النجم الأحمر التعادل بفضل ركلة جزاء سددها بنجاح كانغا اثر لمسة يد داخل المنطقة على رومانيولي بعد تسديدة من إيفانيتش (52).

ولم ينتظر ميلان كثيرا للتقدم مجددا بفضل هرنانديز الذي ترجم بنجاح ركلة جزاء حصل عليها بنفسه بعد سقوطه داخل المنطقة اثر احتكاك مع بانكوف وعودة للحكم إلى "في أيه آر" للتأكيد (61).

وخاض النجم الأحمر ربع الساعة الأخير بعشرة لاعبين بعدما رفع الحكم بطاقة صفراء ثانية في وجه المدافع ميلان روديتش اثر خطأ على كالولو (77).

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، سجل البديل ميلان بافكوف هدف التعادل للنجم الأحمر برأسية ساقطة فوق الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما (90+3) منتزعاً تعادلاً دراماتيكياً لفريقه.