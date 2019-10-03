وفي مباراة أخرى لحساب ذات المجموعة، فاز بارتيزان بلغراد الصربي خارج أرضه على أستانا الكازاخي 2-1.
ويحتل بارتيزان المركز الأول برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف يأتي مانشستر يونايتد في مركز الوصافة ثم ألكمار ثالثاً بنقطتين وأستانا متذيلاً للترتيب دون نقاط.
|مانشستر يونايتد وألكمار - التفاصيل والاحداث
ألكمار - مانشستر يونايتد | نهاية المباراة بالتعادل السلبي
دق 84: ألكمار - مانشستر يونايتد | لينغارد يضيع طريق الشباك
دق 77: ألكمار - مانشستر يونايتد | دي خيا يواصل التألق أمام الخط الهجومي للفريق الهولندي
دق 76: ألكمار - مانشستر يونايتد | المغربي إدريسي مصدر قلق دائم لحصون الفريق الإنكليزي
دق 71: ألكمار - مانشستر يونايتد | تصويبة فايندال القوية يبعدها دي خيا بصعوبة
ألكمار - مانشستر يونايتد | عودة المباراة في شوطها الثاني
ألكمار - مانشستر يونايتد | نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
دق 32: ألكمار - مانشستر يونايتد | رأسية مايرون بادو تصدى لها دي خيا
دق 15: ألكمار - مانشستر يونايتد | دي خيا ينقذ شباكه بطريقة مميزة.
ألكمار - مانشستر يونايتد | بداية المباراة على أرضية ملعب أدو دين هاغ.
ألكمار - مانشستر يونايتد | التشكيلة الأساسية للفريقين: