وفي مباراة أخرى لحساب ذات المجموعة، فاز بارتيزان بلغراد الصربي خارج أرضه على أستانا الكازاخي 2-1.

ويحتل بارتيزان المركز الأول برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف يأتي مانشستر يونايتد في مركز الوصافة ثم ألكمار ثالثاً بنقطتين وأستانا متذيلاً للترتيب دون نقاط.

مانشستر يونايتد وألكمار - التفاصيل والاحداث

ألكمار - مانشستر يونايتد | نهاية المباراة بالتعادل السلبي

دق 84: ألكمار - مانشستر يونايتد | لينغارد يضيع طريق الشباك

دق 77: ألكمار - مانشستر يونايتد | دي خيا يواصل التألق أمام الخط الهجومي للفريق الهولندي

دق 76: ألكمار - مانشستر يونايتد | المغربي إدريسي مصدر قلق دائم لحصون الفريق الإنكليزي

دق 71: ألكمار - مانشستر يونايتد | تصويبة فايندال القوية يبعدها دي خيا بصعوبة

ألكمار - مانشستر يونايتد | عودة المباراة في شوطها الثاني

ألكمار - مانشستر يونايتد | نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

دق 32: ألكمار - مانشستر يونايتد | رأسية مايرون بادو تصدى لها دي خيا

دق 15: ألكمار - مانشستر يونايتد | دي خيا ينقذ شباكه بطريقة مميزة.

ألكمار - مانشستر يونايتد | بداية المباراة على أرضية ملعب أدو دين هاغ.

ألكمار - مانشستر يونايتد | التشكيلة الأساسية للفريقين: