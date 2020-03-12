وضع مانشستر يونايتد الإنكليزي قدماً في ربع نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بفوزه على مضيفه لاسك النمساوي بخماسية نظيفة، الخميس في ذهاب ثمن النهائي.

سجل النيجيري أوديون إيغالو (28) والويلزي دانيال جيمس (58) والإسباني خوان ماتا (82) وماسون غرينوود (90+1) والبرازيلي أندرياس بيريرا (90+3) خماسية يونايتد.

وحقّق أسطنبول باشكشهير فوزاً صعباً على ضيفه كوبنهاغن الدنماركي بهدف نظيف سجلة البوسني إيدين فيتشا في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

وعاد بازل السويسري بفوز ثمين بثلاثية نظيفة من أرض مضيفه فرانكفورت الألماني ليقطع نصف الطريق نحو بلوغ دور الثمانية.

سجل صامويل كامبو (27) وكيفن بوا (73) وفابيان فراي (85) ثلاثية الضيوف.

واكتفى أولمبياكوس اليوناني بالتعادل الإيجابي 1-1 مع ضيفه ولفرهامبتون الإنكليزي.

سجل المغربي يوسف العربي هدف أولمبياكوس في الدقيقة 54، وأدرك البرتغالي بيدرو نيتو التعادل للضيوف في الدقيقة 67.

وعاد باير ليفركوزن الألماني بفوز كبير 3-1 من أرض مضيفه رينجرز الاسكتلندي ليخطو خطوة عملاقة نحو بلوغ ربع النهائي.

بدوره حقّق شاختار دونيتسك الأوكراني فوزاً ثميناً خارج ملعبه على حساب فولفسبورغ الألماني 2-1.

وتأجلت مواجهتي إشبيلية مع روما وإنتر ميلان مع خيتافي لموعد لاحق بسبب فيروس كورونا.