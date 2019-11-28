الدوري الأوروبي: ملخص وأهداف مباراة فينورد روتردام ورينجرز November 28, 2019 21:47 3:58 دقيقة الملخصات -آخر الفيديوهات 2:45 دقيقة كأس العالم للأندية 2019 و2020 حصرياً على beIN 8:52 دقيقة سانشيز يثق بلاعبي الأدعم ويعد بتقديم الأفضل 18:27 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب اليمن قبل مواجهة قطر 3:15 دقيقة عودة مظفرة لديفيس إلى نيو أورليانز 13:34 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب العراق قبل مواجهة الإمارات 13:10 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب الإمارات قبل مواجهة العراق 12:08 دقيقة موجز الأخبار 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:56 دقيقة أفضل تصديات المرحلة الخامسة من دوري الأبطال 2:33 دقيقة فالفيردي سعيد بتصدر برشلونة لـ "أصعب المجموعات"