الدوري الأوروبي : ملخص مباراة آينتراخت فرانكفورت وبازل من قبل beIN SPORTS March 12, 2020 21:08 4:23 دقيقة الملخصات الدوري الأوروبي آينتراخت فرانكفورت بازل -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة 121 عضواً من يوفنتوس في العزلة الطوعية 4:23 دقيقة آينتراخت فرانكفورت 0 بازل 3 4:05 دقيقة الدوري الأوروبي - يونايتد يضع قدماً في ربع النهائي 12:01 دقيقة موجز الأخبار 0:40 دقيقة إرجاء مباريات الدوري الهولندي 0:31 دقيقة تأجيل مباراتي سيتي - ريال ويوفنتوس - ليون 0:47 دقيقة أعراض إصابة بفيروس كورونا في صفوف ليستر وتشيلسي 0:28 دقيقة رابطة محترفي المضرب تلغي دوراتها حتى 26 أبريل 0:21 دقيقة إصابة لاعب سمبدوريا غابياديني بفيروس كورونا 0:38 دقيقة الغاء منافسات دورة ميامي للتنس بسبب "فيروس كورونا"