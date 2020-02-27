الدوري الأوروبي: ملخص مباراة سلتيك وكوبنهاغن من قبل beIN SPORTS February 27, 2020 22:58 4:21 دقيقة الملخصات الدوري الأوروبي كوبنهاغن سلتيك -آخر الفيديوهات 3:53 دقيقة أولمبياكوس يقصي أرسنال ويبلغ ثمن النهائي 4:21 دقيقة سلتيك 1 كوبنهاغن 3 4:34 دقيقة مانشستر يونايتد يعبر إلى ثمن النهائي بسهولة 4:00 دقيقة يوروبا ليغ: باير ليفركوزن إلى الدور ثمن النهائي 3:25 دقيقة ولفرهامبتون يؤمّن تأهله رغم خسارته ضد إسبانيول 3:03 دقيقة روما يبلغ ثمن نهائي الدوري الأوروبي 0:30 دقيقة كفيتوفا تعاني لاحتواء "استبسال" جابر وتواجه بارتي 0:37 دقيقة ناصر العطية يتوج برالي قطر كروس كانتري 1:04 دقيقة كوزنيتسوفا تبلغ المربع الذهبي بفوزها على بينتشيتش 2:23 دقيقة تياغو موتا يزور أكاديمية باريس سان جيرمان في قطر