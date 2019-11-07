الدوري الأوروبي: ملخص مباراة ستاندار لييغ وفرانكفورت من قبل beIN SPORTS November 7, 2019 21:14 4:10 دقيقة الملخصات الدوري الأوروبي ستاندار لييغ اينتراخت فرانكفورت -آخر الفيديوهات 4:59 دقيقة سلتيك يحجز بطاقة تأهله من أرض لاتسيو 4:10 دقيقة ستاندار لييغ 2 فرانكفورت 1 0:20 دقيقة مانشستر يونايتد (2) - (0) بارتيزان بلغراد 7:21 دقيقة جنون العظمة يا ريال مدريد 0:32 دقيقة بايرن ميونيخ يرفض "عرض" فينغر 5:11 دقيقة فانتازي الـ"بريمرليغ" - الحلقة الثالثة 1:22 دقيقة روما يحل ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ 2:18 دقيقة والكر يتفوق على برافو في حراسة مرمى الـ"سيتي" ! 11:45 دقيقة موجز الأخبار 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية