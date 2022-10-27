وسجّل للـ"شياطين الحمر" كل من البرتغالي ديوغو دالوت (44) وماركوس راشفورد (65) والبرتغالي الآخر كريستيانو رونالدو (81).

ورفع اليونايتد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف ريال سوسييداد الإسباني المتصدّر الضامن للعبور إلى الأدوار الإقصائية منذ المرحلة الماضية والذي تفوّق على مستضيفه أومونويا القبرصي (2-0).

ويستضيف ريال سوسييداد منافسه مانشستر يونايتد في المرحلة السادسة والأخيرة لتحديد صاحب البطاقة المباشرة للدور ثمن النهائي والطرف الآخر الذي سيخوض "البلاي أوف".

وتجمّد رصيد شيريف تيراسبول عند 3 نقاط في المرتبة الثالثة أمام أومونويا الذي واصل رحلة البحث عن أولى نقاطه.