وبصم الإنكليزي تامي أبراهام (41) وأرتو هوسكونن (62 خطأ في مرمى فريقه) على هدفي "الذئاب" في حين وقّع بيرباريم هيتماج (54) على هدف الخاسر الوحيد.

ورفع روما رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث خلف لودوغورتس البلغاري (7 نقاط أيضًا) الذي انقاد للخسارة أمام ضيفه ريال بيتيس الإسباني (0-1).

وضمن الفريق الإسباني المتصدّر برصيد 13 نقطة البطاقة المباشرة للدور ثمن النهائي.

في المقابل سيكون التنافس على أشدّه بين روما ولودوغورتس حول بطاقة "البلاي أوف" عندما يتواجه الفريقان على ملعب الأوليمبيكو الخميس المقبل.

أما هلسنكي فقد فقد حظوظه بتجمّد رصيده عند نقطة يتيمة.

فرايبورغ إلى ثمن النهائي

بلغ فرايبورغ الألماني الدور ثمن النهائي للبطولة القارية بتعادله مع ضيفه أوليمبياكوس اليوناني (1-1).

ورفع فرايبورغ رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة السابعة بفارق ست نقاط عن كاراباخ الأذري الثاني الذي سقط أمام مستضيفه نانت الفرنسي الثالث برصيد 6 نقاط (2-1).

وبات التنافس على بطاقة "البلاي أوف" بين كاراباخ ونانت في حين فقد أوليمبياكوس آماله إذ يملك في جرابه نقطتين فقط.

كما ضمن فرنسفاروشي المجري بلوغ الدور ثمن النهائي رغم تعادله مع ضيفه موناكو الفرنسي (1-1).

ورفع فرنسفاروشي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة بفارق ثلاث نقاط عن موناكو الثاني.

وفي نفس المجموعة حقق النجم الأحمر الصربي فوزًا ثمينًا على طرابزون سبور التركي (2-1) ليصبح في رصيدالفريقين 6 نقاط وتشتعل المنافسة مع موناكو على بطاقة "البلاي أوف".