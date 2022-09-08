وسجل كل من البرازيلي كاولي أوليفيريا سوزا (72) ومواطنه جوستافو نوناتو سانتانا (88) هدفي الفريق البلغاري فيما جاء هدف فريق العاصمة الإيطالية بواسطة الأوزبكي إلدور شومورودوف في الدقيقة 86.

وفي ذات المجموعة، عاد ريال بيتيس الإسباني بفوز ثمين من خارج الديار وذلك عندما تجاوز مطب هلسنكي الفنلندي بهدفين دون مقابل.

وفي المجموعة الرابعة، فاز براغا البرتغالي على مضيفه مالمو 2-صفر وسان جيلواز البلجيكي على صاحب الضيافة أونيون برلين الألماني 1-صفر.

وفي المجموعة الثانية، عاد رين الفرنسي بنقاط الفوز من أرض فريق لارناكا القبرصي 2-1 فيما استهل فنربهتشه التركي مشواره في هذه البطولة بالانتصار على دينامو كييف الأوكراني بهدفين لواحد.



