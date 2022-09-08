وجاء هدف المباراة الوحيد بواسطة المهاجم السويسري بريل إيمبولو في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.

وفي ذات المجموعة، فاز فرنسفاروشي المجري على طرابزون سبور التركي بثلاثة أهداف لهدفين.

وفي السابعة، ساهم الدولي المصري مصطفى محمد في فوز فريقه نانت الفرنسي على أوليمبياكوس اليوناني بهدفين لواحد.

وافتتح مصطفى محمد التسجيل في الدقيقة 32 ثم أدرك الفريق اليوناني التعادل في الدقيقة 50 بواسطة صامويل موتوسامي خطأ في مرماه وبعد ذلك منح إيفان غويساند (90) نقاط الفوز للفريق الفرنسي.

وفي مباراة أخرى، انتصر فرايبورغ الألماني على كاراباخ من أذربيجان 2-1.

وفي المجموعة السادسة، حقق لاتسيو الإيطالي فوزاً كبيراً على ضيفه فاينورد الهولندي 4-2 وانتصر شتورم غراز النمساوي على ميتيلاند الدنماركي بهدف دون رد.

