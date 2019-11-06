أرسنال الذي خسر مرتين في تسع مباريات في الدوري الانكليزي، يبحث عن فوزه الرابع توالياً والثاني على التوالي أمام منافسه البرتغالي، بعد فوزه عليه ذهابا في لندن 3-2.

ويخوض أرسنال المباراة الأربعاء لتفادي الازدحام المروري في ظل إقامة مباراة لجار منافسه، سبورتينغ براغا، ضد بشيكتاش التركي الخميس في موقع على بعد 20 دقيقة من ملعبه.

وحرم المدرب الإسباني أوناي ايمري لاعب وسطه السويسري غرانيت تشاكا من شارة القائد على خلفية التوتر القائم بينه وبين مشجعي النادي اللندني، إثر استبداله في مباراة ضد كريستال بالاس في الدوري المحلي.

وقال ايمري الثلاثاء "تحدثت معه هذا الصباح واتفقت معه أنه لم يعد بين قادة الفريق ضمن مجموعتنا".

ويغيب عن رحلة "المدفعجية" المهاجم الغابوني بيار ايمريك أوباميانغ الذي حمل شارة القائد الأسبوع الماضي ضد ولفرهامبتون لإراحته، الى جانب صانع اللعب الألماني مسعود اوزيل والمدافع البرازيلي دافيد لويز.

ويتصدر أرسنال مجموعته بتسع نقاط، بفارق ثلاث عن آينتراخت فرانكفورت الألماني الذي يحل ضيفاً على ستاندار لياج البلجيكي الثالث بثلاث نقاط.

