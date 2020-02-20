حقق اشبيلية تعادلا متأخرا 1-1 أمام مضيفه كلوج الروماني الخميس في ذهاب الدور 32 من مسابقة الدوري الأوروبي.

وشهدت المباراة استخدام تقنية المساعدة بالفيديو "في آي آر" للمرة الأولى في هذه المسابقة بدءا من الدور الـ32.

سجل تشيبريان دياك هدف التقدم لأصحاب الارض (59) فيما عادل المغربي يوسف النصيري للنادي الاندلسي (82).

ورغم أن النادي الاسباني الذي تصدر مجموعته الأولى، سيطر على الكرة في الشوط الأول الا انه لم يشكل أي خطورة تذكر على المرمى، إذ لم يسدد اي من الفريقين كرة بين الخشبات الثلاث في النصف الاول.

اشبيلية هو النادي الاكثر تتويجا بلقب المسابقة (5) بنظاميها القديم والجديد، آخرها خلال ثلاث سنوات على التوالي أعوام 2014، 2015 و2016 تحت اشراف المدرب الاسباني اوناي امري المقال هذا الموسم من تدريب ارسنال الانكليزي.

ومنح الحكم ركلة جزاء لكلوج، الذي بلغ هذا الدور كثاني المجموعة الخامسة خلف سلتيك الاسكتلندي، بعد لمسة يد على الفرنسي جول كوندي، بعد اللجوء الى تقنية المساعدة بالفيديو "في آي آر"، ترجمها تشيبريان دياك بنجاح في أسفل الزاوية اليسرى رغم ذهاب الحارس التشيكي توماش فاشليك في الاتجاه الصحيح (59).

وعادل اشبيليه بعدما سدد البديل البرتغالي روني لوبيس كرة من خاج المنطقة، ارتطمت بلاعبي الخصم لتصل الى الهولندي لوك دي يونغ على باب المرمى، فمررها الى النصيري غير المراقب وأودعها المرمى (82).

وقام الحارس الليتواني غييرديوس أرلاوسكيس بتصد رائع في الوقت بدل الضائع حارما لوبيس من تسجيل هدف الفوز للضيوف (90+3).