ستكون المواجهة بين إشبيلية الإسباني حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (5) مع روما الإيطالي الأبرز في الدور ثمن النهائي.

وخلافاً لدور المجموعات ودور الـ32 حيث كان من غير الممكن وقوع فريقين من دولة واحدة وجها لوجه، كانت القرعة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

يذكر أن الفائز بلقب هذه المسابقة ينتزع بطاقة المشاركة مباشرة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأسفرت القرعة عن المباريات التالية:

باشاك شهير التركي - كوبنهاغن الدنماركي

اولمبياكوس اليوناني - ولفرهامبتون الإنكليزي

رينجرز الاسكتلندي - باير ليفركوزن الألماني

فولفسبورغ الألماني - شاختار دانييتسك الأوكراني

انترميلان الإيطالي - خيتافي الإسباني

اشبيلية الإسباني - روما الإيطالي

اينتراخت فرانكفورت الألماني أو سالزبورغ النمساوي - بازل السويسري

لاسك النمساوي - مانشستر يونايتد الإنكليزي

وتقام مباريات الذهاب في 12 آذار/مارس المقبل والاياب في 19 منه.

أما المباراة النهائية فمقررة في مدينة غدانسك البولندية في 27 أيار/مايو المقبل.