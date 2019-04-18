وسجل هدف المباراة الوحيد الفرنسي ألكسندر لاغازيت من حرة مباشرة في الدقيقة 36.

وأنهى الهدف بشكل كبير آمال نابولي على الرغم من الأداء المميز في الشوط الثاني.

وتأهل إلى هذا الدور أيضاً تشيلسي، وانتراخت فرانكفورت الألماني وفالنسيا الإسباني.

وسيجمع نصف النهائي بين أرسنال وفالنسيا من جهة، وتشيلسي واينتراخت فرانكفورت من جهة أخرى.

أرسنال / فالنسيا الذهاب 2-5-2019 والإياب 9-5

إنتراخت فرانكفورت / تشيلسي الذهاب 2-5-2019 والإياب 9-5

لكن احتفال أرسنال ببلوغ نصف النهائي المسابقة القارية للموسم الثاني توالياً وفي مشاركته الثانية فيها بعد 19 موسماً في دوري الأبطال، عكرته إصابة تعرض لها لاعبه الويلزي آرون رامسي بدا أنها في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، واضطرته للخروج من أرض الملعب بعد نحو نصف ساعة من بداية المباراة، وترك مكانه للأرميني هنريك مخيتاريان.

وفي حال أبعدت الإصابة رامسي (28 عاماً) حتى نهاية الموسم، سيكون قد خاض الخميس مباراته الأخيرة مع أرسنال، اذ انه سينضم في الموسم المقبل إلى صفوف يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي.

تفاصيل من المباراة

نهاية المباراة بفوز وتأهل أرسنال.

- د 80 مونريال كاد أن يضع الكرة في مرمى فريقه أرسنال بالخطأ لو يقظة تشيك.

- 67 أوناي إيميري استنفذ كل تبديلاته بعد أن أخرج رامسي (مخيتريان)، تشاكا ( النني)، لاكازيت (أيوبي)

- د 65 ميليك حاول من خلال تسديدة لامسك قدم مدافع أرسنال وخرجت

نهاية شوط المباراة الأول بتقدم أرسنال 1-0

- هدف أرسنال د 36 الفرنسي ألكسندر لاغازيت يسجل من حرة مباشرة غاية في القوة والدقة يسكنها عن يسار حارس نابولي أليكس مريت

- د 33 تبديل اضطراري في صفوف أرسنال بخروج رامسي ودخول مختيريان.

- د 24 هدف ملغى لنابولي سجله ميلك بداعي التسلل أظهرت الإعادة صحة قرار الحكم

- د 17 كاليخون ينهي هجمة مرتدة رائعة لنابولي بتسديدة يتصدى لها حارس أرسنال بيتر تشيك بقوة.

- 10 دقائق عنوانها استحواذ أرسنال على اللعب والكرة مكملا تفوقه بالأداء والنتيجة في الذهاب.

- الحكم البلجيكي أوفيدو هاتسيغان يطلق صافرة البداية



