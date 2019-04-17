ويعلم "المدفعجية" جيداً صعوبة مواجهة الإياب على ملعب "سان باولو" بقيادة المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي حيث جميع الاحتمالات قائمة على الرغم من أن الفريق الإنكليزي وضع قدماً في الدور التالي لفوزه بهدفين دون رد على أرضه منذ أسبوع.

وقال الويلزي آرون رامسي في هذا الصدد: "لقد منحنا أنفسنا فرصة رائعة في مباراة الذهاب. الآن من المهم أن نتحد معا على أمل أن نتخطى الدور ربع النهائي".

ونوه رامسي الذي افتتح التسجيل في مباراة الذهاب بأداء وصيف الدوري الإيطالي، معتبرا بأن فريق المدرب كارلو أنشيلوتي هو خصم "تصعب مواجهته (...) منذ أعوام، نعلم أنهم من الفرق الصعبة لمواجهتها" لاسيما على ملعب سان باولو بجنوب إيطاليا.

وتابع رامسي الذي سينتقل إلى يوفنتوس في الموسم المقبل: "بدأنا بشكل جيد في الذهاب، لذا آمل في أن ننجز عملنا ونتأهل إلى الدور التالي".

ونال رامسي ثناء مدربه أوناي إيمري الفائز بـ "يوروبا ليغ" ثلاث مرات على التوالي مع إشبيلية الإسباني بين عامي 2014 و2016، مشيدا بالالتزام الذي أظهره لاعبه، وهو من بين اللاعبين المفضلين لجماهير ملعب الإمارات، خلال الأشهر الاخيرة التي يقضيها في رحاب النادي اللندني.

وقال إيمري: "لم تكن الأمور سهلة عليه بعد توقيعه (مع يوفنتوس) لعدم الانشغال بمستقبله، لكن تركيزه هو لمساعدتنا وتأديته كانت مذهلة خلال كل حصة تدريبية".

وتابع: "يريد أن يحقق شيئا مهما للمشجعين، وأريد أن أحقق شيئا مهما معه خلال مبارياته الأخيرة هنا، مع أرسنال قلبه".

في المقابل، يعول نابولي على خبرة أنشيلوتي في المسابقات الكبرى والألقاب لقلب التأخر ذهابا. وحقق المدرب المخضرم البالغ من العمر 59 عاما، ألقابا في الدول الأوروبية الخمس الكبرى كرويا (إيطاليا، فرنسا، إنكلترا، ألمانيا وإسبانيا)، إضافة إلى لقب دوري الأبطال ثلاث مرات.

وبعد خسارة المباراة في لندن، أقر أنشيلوتي بأن فريقه "لم يحسن قراءتها"، مضيفا "من وجهة نظر بدنية، نحن في حالة جيدة وأظهرنا ذلك في مباراة كييفو" في الدوري الإيطالي الأحد، والتي فاز بها 3-1 وأرجأ - وإن بشكل موقت لا أكثر - تتويج يوفنتوس بلقبه المحلي الثامن تواليا.



تشيلسي لتعويض خسارة ليفربول



في المقابل يسعى تشيلسي الانكليزي، الفائز بلقب دوري الأبطال عام 2013، لحجز بطاقته الى المربع الذهبي عندما يستقبل على ملعبه "ستامفورد بريدج" منافسه سلافيا براغ التشيكي، بعد تفوقه ذهابا على أرض الأخير بهدف نظيف برأسية من الاسباني ماركوس ألونسو.

ويأمل رجال المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري تعويض ما فاتهم في الدوري المحلي بخسارتهم أمام ليفربول صفر-2 الأحد، في نتيجة تهدد مسعاهم لإنهاء الدوري الممتاز في أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة الى المسابقة القارية العريقة في الموسم المقبل.

ويعتمد تشيلسي لتخطي عقبة ضيفه على سجله الخالي من الهزائم في 14 مباراة على التوالي في "يوروبا ليغ". لكن ساري حذر لاعبيه من مغبة الاستخفاف بالخصم الساعي الى الفوز بلقب الدوري التشيكي للمرة الثانية في غضون ثلاثة مواسم.

ورأى ساري أنه "يتوجب علينا أن نفكر أن مرحلة الإياب ستكون صعبة، لأن هذا النوع من المنافسين يشكل خطرا خارج ملعبهم".

إلى ذلك، ينتقل بنفيكا البرتغالي إلى ألمانيا مع أفضلية الفوز على أرضه في لشبونة ذهابا على إينتراخت فرانكفورت 4-2، بفضل لاعبه الشاب جواو فيليكس (19 عاما) الذي سجل "هاتريك" وصنع تمريرة حاسمة.

وبات فيليكس أصغر لاعب برتغالي ومن بنفيكا يسجل "هاتريك" على المستوى القاري، متفوقا على اللاعب الأسطوري أوزيبيو.

في المقابل مني فرانكفورت، الذي عانى من النقص العددي في صفوفه إثر طرد الفرنسي إيفان نديكا في الدقيقة 20، بهزيمته الأولى بعد سلسلة من 14 مباراة دون خسارة، ما سيضعه في وضع صعب على ملعبه.

ويبدو فالنسيا الاسباني مرشحا على ملعبه "ميستايا" لتجاوز مواطنه فياريال في لقاء إسباني النكهة، مع أفضلية الفوز ذهابا 3-1 حيث سجل مرتين في الوقت بدل الضائع بفضل البرتغالي غونسالو غيديش(90+3)، الذي كان افتتح التسجيل في الدقيقة السادسة، والدنماركي دانيال فاس (90).

وسجل للخاسر سانتي كازورلا (37 من ركلة جزاء).