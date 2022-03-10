إشبيلية يعرف أن مهمته لم تكون سهلة أمام وست هام، لكنه سيحاول تجاوز الأخطاء التي وقع فيها في مباراة الدوري، عندما تعادل مع ألافيس من دون أهداف حيث سيكون الفريق الأندلسي أمام اختبار قوي على ملعبه وأمام جماهيره، عندما يستضيف وست هام الذي يريد بدوره أن يخرج بنتيجة جيدة تسهل من مهمته في مواجهة الإياب.

