احتفالات صاخبة في فرانكفورت من قبل beIN SPORTS May 19, 2022 15:36 1:20 دقيقة شهدت مدينة فرانكفورت احتفالاتٍ صاخبة بالتتويج، حيث تجمعَ عشرات الآلاف في ملعب فرانكفورت لمتابعة المواجهة عبر شاشات عملاقة، قبل أن تنطلقَ الأفراح بهذا التتويج التاريخي. تقارير إخبارية الدوري الأوروبي -آخر الفيديوهات 4:26 دقيقة كولون يتأهل إلى دور الستة عشر من كوبا ليبرتادوريس 1:20 دقيقة احتفالات صاخبة في فرانكفورت 1:12 دقيقة كونتي يؤكد أحقية توتنهام بالمركز الرابع 0:46 دقيقة أرتيتا لم يفقد الأمل بالحصول على المركز الرابع 10:15 دقيقة بيريرا: كأس العالم FIFA قطر 2022™ ستكون استثنائية 1:52 دقيقة أفضل لاعبي العالم سيتنافسون في أسباير على لقب 2022 3:02 دقيقة إيفرتون ينظر لضمان البقاء من بوابة كريستال بالاس 0:31 دقيقة مودريتش يرغب في إنهاء مسيرته في ريال مدريد 2:27 دقيقة غولدن ستايت يحبط دونتشيتش 1:30 دقيقة فيليب كوستيتش: "إنها أفضل لحظة في مسيرتي"