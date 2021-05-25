إيمري: "سنفعل ما بوسعنا للظفر باللقب" من قبل beIN SPORTS May 25, 2021 22:55 0:42 دقيقة أكد مدرب فياريال أوناي إيمري أن فريق مانشستر يونايتد قد يعتبر نفسه مرشحاً للفوز باللقب، لكنّ فريقه سيفعل كل ما بوسعه من أجل تفنيد ذلك على أرضية الملعب. مقابلات أوناي إيمري الدوري الأوروبي مانشستر يونايتد فياريال نهائي الدوري الأوروبي -آخر الفيديوهات 1:15 دقيقة سولشار يدرك حجم الضغوط على يونايتد في النهائي 0:42 دقيقة إيمري: "سنفعل ما بوسعنا للظفر باللقب" 0:40 دقيقة إجراءات تأديبية بحق ريال وبرشلونة ويوفنتوس 5:34 دقيقة الشعلة الأولمبية تستهل جولتها في محافظة كيوتو 1:32 دقيقة وصول بعثة نهضة بركان للدوحة 0:43 دقيقة منتخب موريتانيا يتطلّع لبلوغ نهائيات كأس العرب 0:31 دقيقة هالاند يتفوّق على ليفاندوفسكي 0:43 دقيقة غالتييه يعلن تخليه عن تدريب ليل بطل فرنسا ! 0:53 دقيقة راشفورد يؤكد جاهزية الـ"يونايتد" لمواجهة فياريال 1:20 دقيقة تحذير الولايات المتحدة لن يؤثر على أولمبياد طوكيو