

قطع إنتر ميلان الإيطالي بطاقة العبور إلى النهائي بفوزه الكبير على شاختار الأوكراني 5-0 في دوسلدورف يوم الإثنين في نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسجّل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدف إنتر الأول من ضربة رأس عقب عرضية مميزة من باريلا، موقعاً على هدفه الأول في المسابقة (19).

وأضاف دامبروزيو الهدف الثاني لصالح إنتر من ضربة رأس أخرى (64) قبل أن يعود مارتينيز ويفرض نفسه نجماً للمواجهة بتسجيله الهدف الثاني له والثالث لفريقه من تسديدة قوية (74)، ثم انتفض البلجيكي لوكاكو بثنائية (78 و84).

وسيواجه إنتر وصيف الدوري الإيطالي منافسه إشبيلية زعيم المسابقة في النهائي، إثر إقصاء الأخير لمانشستر يونايتد الإنكليزي 2-1.

واستكملت المسابقة بدءاً من ربع النهائي في ألمانيا بنظام جديد تلخص بلعب مباراة واحدة وخلف أبواب موصدة بدلاً من نظام الذهاب والعودة، وذلك للتقليل من خطر فيروس كورونا.



مباراة إنتر وشاختار - التغطية الخاصة

إنتر ينهي المواجهة بنتيجة تاريخية 5-0.

(88) إنتر الذي قدم أفضل مبارياته في الدوري الأوروبي هذا الموسم على بعد لحظات من الوصول إلى النهائي.

هدف (84) لوكاكو يسجل الخامس بعد مجهود فردي مميز.

هدف (78) لوكاكو يشارك في مهرجان الأهداف ويبصم على الهدف الرابع.

هدف (74) لاوتارو يحسم الأمور منطقياً بإضافته للهدف الثالث لصالح إنتر من تسديدة قوية.

(72) تسديدة قوية أخرى من لوكاكو بين يدي الحارس.

هدف (64) دامبروزيو يضيف الهدف الثاني لصالح إنتر من ضربة رأس.

(62) موراش يهدر بغرابة فرصة التعديل من ضربة رأس ارتطمت بحارس إنتر هاندانوفيتش.

(51) أول ظهور حقيقي للبلجيكي لوكاكو بتسديدة قوية انحرفت عن مرمى بياتوف.

(50) تايسون يرد بتسديدة من بعيد تخطئ طريق المرمى.

(48) مارتينيز كاد يسجل أحد أجمل أهداف المسابقة بعدما خطف كرة مشتركة وأرسلها ساقطة لكن حارس شاختار يتألق في تحويلها إلى ركنية.

إنتر يسير المباراة كما يريد ويخرج بالشوط الأول متقدماً بهدف نظيف مستفيداً من تماسكه الدفاعي والتزام لاعبيه تكتيكياً.

(34) بياتوف يتألق ويبعد الكرة إلى ركنية ليحافظ على آمال شاختار في العودة.

(30) دي فري يتدخل في اللحظة الأخيرة ليحرم موراش من إدراك التعادل.

(26) فرصة تضيع بغرابة على إنتر على بعد أمتار من المرمى.

هدف (19) الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ينهي صيام الشباك ويفتتح التسجيل من ضربة رأس محكمة ليبشر بإمكانية تخلي الفريقين عن حذرهما.

الحذر يسيطر على المباراة في دقائقها الأولى مع بدء المحاولات الخجولة من إنتر في أول 8 دقائق.

انطلاق مباراة إنتر وشاختار.

التشكيلة الرسمية لكل من إنتر وشاختار