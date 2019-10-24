وجاءت ثلاثية الفريق الأندلسي عبر الأرجنتيني فرانكو فاسكيز في الدقيقتين (48 و75)، ومنير حدادي (78).

بهذا الفوز الثالث توالياً رفع إشبيلية رصيده إلى 9 نقاط وابتعد في صدارة المجموعة بفارق 5 نقاط عن كاراباغ الأذري، فيما بقي دوديلانج ثالثاً بـ 3 نقاط وأبويل القبرصي رابعاً وأخيراً بنقطة وحيدة.

في المجموعة ذاتها، حسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة كاراباغ وأبويل.

الصراع يشتد في المجموعة الثانية

احتدم الصراع والمنافسة في المجموعة الثانية بعد تعادل دينامو كييف الأوكراني مع ضيفه كوبنهاغن الدنماركي 1-1، وفوز مالمو السويدي على لوغانو السويسري 2-1.

وبقي كوبنهاغن في صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن دينامو كييف الثاني، فيما نجح مالمو في تقليص الفارق ورفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد لوغانو عند نقطة وحيدة وظل متذيلاً للترتيب.

بازل يقتنص صدارة الثالثة

اقتنص بازل السويسري صدارة المجموعة الثالثة بفوزه خارج أرضه على خيتافي الإسباني بهدف نظيف، سجله فابيان فري في الدقيقة 18.

ولحساب المجموعة ذاتها، حقّق كراسنودار الروسي فوزاً ثميناً خارج ملعبه بهدفين نظيفين أمام طرابزون سبور التركي.

وارتقى بازل إلى صدارة المجموعة بـ 7 نقاط وأزاح خيتافي الذي بات ثانياً برصيد 6 نقاط، فيما تراجع طرابزون سبور إلى المركز الرابع بنقطة وحيدة تاركاً المركز الثالث لكراسنودار بـ 3 نقاط.

أيندهوفن يستمر في صدارة الرابعة

عاد أيندهوفن بنتيجة التعادل السلبي من أرض مضيفه لاسك النمساوي، فيما حقّق سبورتينغ لشبونة فوزاً صعباً على روزنبيرغ النرويجي بهدف نظيف سجله الكونغولي يانيك بولازي في الدقيقة 70.

بهذا التعادل رفع أيندهوفن رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة، بفارق نقطة أمام سبورتينغ لشبونة الثاني، فيما بقي لاسك ثالثاً بـ 4 نقاط وروزنبيرغ رابعاً بلا نقاط.