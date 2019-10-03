ويدين إشبيلية بالفوز إلى الوافد الجديد من وست هام يونايتد الإنكليزي، مهاجمه المكسيكي خافيير هرنانديز "تشيتشاريتو" بعد تسديدة بيمناه من داخل المنطقة استقرت في شباك الحارس السلوفيني فيد بيليتش (17).

وهي المواجهة الأولى على الإطلاق لرجال المدرب جولن لوبيتيغي مع نظيرهم القبرصي، علماً أنهم سجلوا بعد جولتين أربعة أهداف من دون أن تتلقى شباكهم أي هدف.

وأضاف صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب (خمسة بينها ثلاثة توالياً بين 2014 و2016) فوزاً ثانياً بعد الذي حققه في الجولة الأولى على حساب مضيفه قره باغ (3-صفر)، علماً أنّ أبويل نيقوسيا خسر مباراته الأولى أمام الفريق الأكثر تواضعاً في المجموعة دوديلانج (3-4).

وفي المباراة الثانية، صدم قره باغ الأذري مضيفه دوديلانج اللوكسمبورغي بنتيجة ثقيلة (4-1).

وقع أهداف الضيوف كل من عبد الله زبير (11) وميشال (30) وريشارد ألميدا (37 من ركلة جزاء) وداني كينتانا (69)، في حين وقع الهدف الشرفي لصاحب الأرض أنطوان بيرنييه (90) علماً بأنّه لعب منقوصاً من لاعبه مايكل غاروس الذي أقصي منذ الدقيقة 62.

ووفقاً للنتائج المسجبة، رفع إشبيلية رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة يليه دوديلانج وقره باغ بـ 3 نقاط لكل منهما، فيما تذيل أبويل الترتيب من دون أية نقطة.