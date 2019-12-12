وسجل اللاعب الصربي فوغادن سافيتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61 في المقابل أهدر اللاعب مؤنس دبور ركلة جزاء تحصل عليها الفريق الأندلسي في الدقيقة 57.

وفي مباراة أخرى لحساب ذات المجموعة، تعادل فريق كارباغ الآذري مع ديديلانج من لوكسمبرغ 1-1.

ويحتل اشبيلية صدارة المجموعة بـ15 نقطة فيما يأتي أبويل نيقوسيا وصيفاً بـ10 نقاط ثم كارباغ ثالثاً (5 نقاط) وديديلانج متذيلاً للمجموعة بـ4 نقاط.

لاسك لينز "سيداً" للمجموعة الرابعة

فاز لاسك لينز النمساوي على ضيفه سبورتينج لشبونة 3-صفر ليضمن صدارة المجموعة بـ13 نقطة فيما يحتل الفريق البرتغالي مركز الوصافة بـ12 نقطة.

وسُجلت ثلاثية الفريق النمساوي بواسطة كل من غيرنوت تراونر (23) والبرازيلي جواو كلاوس (38 من ركلة جزاء) و ماركو راغوز (93).

وفي نفس المجموعة، تعادل بي إس في آيندهوفن الهولندي مع روزنبورغ النرويجي 1-1.



