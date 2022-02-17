افتتح النادي الأندلسي الأكثر تتويجاً باللقب التسجيل بعد 13 دقيقة من صافرة البداية من ركلة جزاء بعد خطأ من الحارس دومينيك ليفاكوفيتش على الأرجنتيني أليخاندرو غوميس نفذها بنجاح الكرواتي إيفان راكيتيتش.

وأدرك دينامو زغرب التعادل عبر ميسلاف أورسيتش (41)، ليعود صاحب الأرض ويسجل هدفين في 3 دقائق عبر الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس من تسديدة استعراضية داخل المنطقة (44) والوافد الجديد من مانشستر يونايتد الانكليزي، المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال بعد هجمة مرتدة سريعة وتبادل للكرات ختمها الفرنسي بتسديدة معاكسة في الشباك (45+1).

وفرّط ريال سوسييداد الإسباني بتقدمه أمام مضيفه لايبزيغ الألماني ليعود بتعادل 2-2.

تقدم الضيف عبر الفرنسي روبن لو نورمان في الدقيقة الثامنة، وعادل لايبزيغ بفضل مواطن الأوّل كريستوفر نكونكو (31).

وعاد سوسييداد للتقدم بهدف ميكيل أويارسابال في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، قبل أن يعادل لايبزيغ بفضل البديل السويدي إميل فورسبرغ من ركلة جزاء أيضاً (82).

وقلب أتالانتا الإيطالي تأخره أمام ضيفه أولمبياكوس اليوناني إلى فوز 2-1.

تقدم الضيف بفضل مهاجمه المخضرم البرازيلي تيكينيو سواريس (16)، قبل أن يرد أتالانتا بهدفين في غضون 3 دقائق في الشوط الثاني عبر مدافعه الألباني بيرات دجيمسيتي (61 و63).

وفاز بورتو البرتغالي على ضيفه لاتسيو الإيطالي 2-1، بفضل ثنائية لاعبه الاسباني توني مارتينيس (37 و49)، رداً على هدف الافتتاح للاتسيو عبر ماتيا زاكايني (23).