وافتتح دوشان فلاهوفيتش التسجيل لفريق السيدة العجوز في الدقيقة 65 ثم أدرك سوسو التعادل للفريق الأندلسي في الدقيقة 71 لتمر المباراة إلى الوقتين الإضافيين نظراً لانتهاء مواجهة الذهاب في تورينو بذات النتيجة (1-1).

ومع بداية الحصة الإضافية الأولى، تمكن إيريك لاميلا (95) من إسعاد جماهير استاد رامون سانشيز بيزخوان بتسجيله هدف عبور إشبيلية إلى النهائي.

وضرب رفاق الحارس المتألق ياسين بونو موعداً مع روما في المشهد الختامي للبطولة.

وتقام المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي في بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست يوم 31 مايو.

ويعد الفريق الأندلسي الأكثر تتويجاً بلقب المسابقة حيث نجح في الظفر بها في 6 مناسبات (2006 و2007 و2014 و2015 و2016 و2020).