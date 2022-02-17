إشبيلية يبحث عن العودة للواجهة الأوروبية مجدداً February 17, 2022 13:37 0:24 دقيقة يريد إشبيلية العودة إلى الواجهة الأوربية بتتويج جديد بحكم أنّ الفريق الأندلسي متخصصٌ في هذه المسابقة، لكنَّ المهمة لن تكون سهلة أمام دينامو زغرب الكرواتي الذي يسعى هو الآخر لتحقيق نتيجةٍ إيجابية قبل مباراة الإياب. تقارير إخبارية الدوري الأوروبي دينامو زغرب إشبيلية -آخر الفيديوهات 3:30 دقيقة ذهبية ورقم قياسي لليابانية ميهو الهلال السوداني يلجأ إلى "كاس" بسبب قرار "الكاف" 1:00 دقيقة موسى ديمبيلي ودوكوريه على رادار منتخب مالي 0:24 دقيقة إشبيلية يبحث عن العودة للواجهة الأوروبية مجدداً 2:17 دقيقة بوروسيا دورتموند يتطلع لتجاوز عقبة رينجرز 2:00 دقيقة آخر تحضيرات نابولي قبل مباراته المرتقبة مع برشلونة 0:40 دقيقة إقالة رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم 2:20 دقيقة مباراة برشلونة ونابولي - التغطية الخاصة 1:01 دقيقة الدوحة تستضيف أولى جولات بطولة البادل 3:30 دقيقة السويدية نايسلند تُهيمن على "سكي كروس" السيّدات