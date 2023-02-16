إشبيلية لتأكيد تحسنه الطفيف من قبل beIN SPORTS February 16, 2023 08:49 3:13 دقيقة بعد موسم شحت فيه النتائج في الليغا، وإثر انتصاراته الأربعة الأخيرة على ملعبه، يسعى إشبيلية لتأكيد تحسنه الطفيف حين يستقبل ضيفه بي إس في آيندهوفن في ذهاب دور الستة عشر للدوري الأوروبي. تقارير إخبارية الدوري الأوروبي إشبيلية -آخر الفيديوهات 3:06 دقيقة مباراة واعدة بين يوفنتوس ونانت 1:26 دقيقة كاستيرا : "لوغريت لم يعد يملك الشرعية" 3:13 دقيقة إشبيلية لتأكيد تحسنه الطفيف 1:33 دقيقة ليفاندوفسكي: "مواجهة يونايتد ستكون تحدياً كبيراً" 3:36 دقيقة مانشستر يونايتد يستعد لاختباره الصعب أمام برشلونة 2:39 دقيقة برشلونة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر يونايتد 1:05 دقيقة بيلينغهام يتحدّث عن هدف أديمي الجميل 4:34 دقيقة ريال مدريد يحقق فوزاً كبيراً على إلتشي 1:00 دقيقة ميكيل أرتيتا يشعر بخيبة الأمل بعد الهزيمة من سيتي 3:59 دقيقة بوروسيا دورتموند يحسم مواجهة الذهاب أمام تشلسي