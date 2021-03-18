عبر أياكس أمستردام إلى دور الثمانية على حساب يونغ بويز السويسري عندما فاز عليه الخميس 2-صفر في إياب ثمن النهائي.

ووقّع البرازيلي دافيد ناريس (21) والصربي دوشان تاديتش (49 من ركلة جزاء) هدفي الفريق الهولندي.

وكان أياكس هزم منافسه السويسري ذهاباً بثلاثية نظيفة على ملعب "يوهان كرويف".

عبور فياريال

عبر فياريال الإسباني إلى الدور نفسه أيضاً، بفوزه بهدفين نظيفين على دينامو كييف الأوكراني.

وكان الفريق الإسباني قد فاز في مباراة الذهاب بالنتيجة نفسها خارج أرضه.

يذكر أن فياريال يشرف على تدريبه أوناي إيمري الاختصاصي في هذه المسابقة، بعد أن قاد فريقه السابق إشبيلية إلى التتويج بها ثلاث مرات تواليا من 2014 إلى 2016.