أياكس يغادر البطولة أمام خيتافي February 27, 2020 22:00 1:50 دقيقة لم ينجح أياكس في بلوغ دور الـ16 رغم فوزه على ضيفه خيتافي بهدفين لواحد. الفريق الإسباني حسم تأهله مستفيدا من فوزه في الذهاب بهدفين دون رد. تقارير إخبارية أياكس -آخر الفيديوهات 1:45 دقيقة قمة مرتقبة بين الزمالك وحامل اللقب الترجي 3:53 دقيقة أولمبياكوس يقصي أرسنال ويبلغ ثمن النهائي 4:21 دقيقة سلتيك 1 كوبنهاغن 3 4:34 دقيقة مانشستر يونايتد يعبر إلى ثمن النهائي بسهولة 1:50 دقيقة أياكس يغادر البطولة أمام خيتافي 4:00 دقيقة يوروبا ليغ: باير ليفركوزن إلى الدور ثمن النهائي 3:25 دقيقة ولفرهامبتون يؤمّن تأهله رغم خسارته ضد إسبانيول 3:03 دقيقة روما يبلغ ثمن نهائي الدوري الأوروبي 0:30 دقيقة كفيتوفا تعاني لاحتواء "استبسال" جابر وتواجه بارتي 2:08 دقيقة ناصر العطية يتوج برالي قطر كروس كانتري