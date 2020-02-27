أياكس يأمل في تعويض الخسارة February 27, 2020 13:56 2:22 دقيقة سيحاول نادي أياكس متصدر الدوري الهولندي أن يتخطى خيتافي خامس ترتيب الدوري الإسباني في مهمة معقدة وفي ظل غياب النجم المغربي حكيم زياش. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 2:22 دقيقة أياكس يأمل في تعويض الخسارة 2:56 دقيقة بطولة العراق: المباريات من دون جمهور بسبب كورونا 1:41 دقيقة فلامنغو بطلاً لكأس السوبر الأميركية الجنوبية 11:48 دقيقة موجز الأخبار 1:04 دقيقة دورة أكابولكو: نادال إلى ربع النهائي 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 3:00 دقيقة غوارديولا: أخطأت في الشوط الأول والمعركة لم تنتهِ 2:11 دقيقة زيدان لا يجد تفسيراً لتراجع لاعبيه 1:49 دقيقة عوار: خضنا المباراة بهدوء 3:31 دقيقة يوم مميز في دوري الأبطال.. كيف كانت تغطيتنا؟