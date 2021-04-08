أياكس "المنقوص" يستقبل روما في موقعة مرتقبة من قبل beIN SPORTS April 8, 2021 14:43 2:47 دقيقة يستقبل أياكس الهولندي الذي يعاني من غيابات مؤثرة ضيفه روما الإيطالي مساء اليوم الخميس في موقعة قوية مرتقبة ضمن ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي. تقارير إخبارية الدوري الأوروبي روما أياكس أمستردام يوروبا ليغ -آخر الفيديوهات 1:15 دقيقة توخيل: "واجهنا صعوبات لكننا لم نستسلم" 1:05 دقيقة مبابي: لعبنا مباراة جيدة أمام أفضل نادٍ في العالم 1:04 دقيقة دراكسلر يشيد بكليان مبابي 5:12 دقيقة باريس سان جيرمان يحقق فوزاً مثيراً على بايرن 1:18 دقيقة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا مع آخر التحديثات 3:19 دقيقة واقعية تشيلسي تتغلب على "حماسة" بورتو 3:51 دقيقة إنتر ميلان يواصل زحفه بثبات نحو اللقب 3:59 دقيقة يوفنتوس يتخطى نابولي في اللقاء المؤجل 3:18 دقيقة "الغربال" يتطلع لتجربة احترافية جديدة 3:04 دقيقة يوفي يستقبل نابولي في لقاء مؤجل عن الجولة الثالثة