

ونجح بونو في إبقاء فريقه بالمباراة التي أقيمت ضمن ربع نهائي الدوري الأوروبي بتصديه لركلة جزاء نفذها المكسيكي خيمينيز (13) قبل أن يهدي أوكامبوس الفوز لإشبيلية على وولفرهامبتون بتسجيله هدف اللقاء الوحيد قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.

وقال أوكامبوس عن بونو: "كان التصدي في غاية الأهمية، لقد كنا نتدرب على ذلك سوياً، دائماً كنت أنفذ ركلات الجزاء بهذا الشكل وقد تصدى لثلاثة (خلال التدريبات)"، مؤكداً بأنه كان يثق بقدرة بونو على التصدي لركلة الجزاء.

وأضاف أوكامبوس عن مستواه في المباراة: "لم أقدم أفضل ما لدي هذه الليلة، لكن الرغبة والفريق بأكمله قام بهذا العمل".

وسيلعب إشبيلية مع مانشستر يونايتد الإنكليزي في نصف النهائي.

