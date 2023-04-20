أليغري يؤكد على قوة سبورتينغ لشبونة من قبل beIN SPORTS April 20, 2023 12:39 0:58 دقيقة قبل مواجهة سبورتينغ لشبونة في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي قال ماسيمليانو أليغري مدرب نادي يوفنتوس إن المواجهة لن تكون سهلة لأن لشبونة فريق منظم إضافة لكونه على مستوىً بدني في أفضل حالاته لذا يجب أن نكون في الموعد. تقارير إخبارية الدوري الأوروبي يوفنتوس سبورتينغ لشبونة -آخر الفيديوهات 1:27 دقيقة فرناندو بيلا يثمّن دور قطر في تطوير البادل 0:42 دقيقة تساؤلات بشأن عودة هونيس لإدارة بايرن ميونيخ 0:40 دقيقة ديربي ميلانو يشغل الجميع في إيطاليا 2:16 دقيقة احتفالات كبيرة في ميلانو بصعود إنتر لنصف النهائي 0:58 دقيقة أليغري يؤكد على قوة سبورتينغ لشبونة 2:03 دقيقة قمة مرتقبة بين روما وفينورد الفائز ذهاباً 0:55 دقيقة مواجهة حاسمة بين إشبيلية ومانشستر يونايتد 1:16 دقيقة كوريا: "لن نحتفل بالوصول إلى نصف النهائي" 2:36 دقيقة غوارديولا يشتكي من ضغط المباريات 1:32 دقيقة دياز يعترف بصعوبة التأهل على حساب بايرن ميونيخ