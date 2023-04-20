أليغري: كنا أفضل في الشوط الأول April 21, 2023 00:07 2:02 دقيقة صرّح ماسيميليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس أنه سعيد بتأهل فريقه إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي وقال إن مستوى فريقه كان أفضل في الشوط الأول من الشوط الثاني. مقابلات الدوري الأوروبي يوفنتوس ماسيميليانو أليغري سبورتينغ لشبونة -آخر الفيديوهات 2:02 دقيقة أليغري: كنا أفضل في الشوط الأول 1:59 دقيقة النصيري يؤكد على قوة يوفي منافس إشبيلية القادم 7:14 دقيقة روما مورينيو إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي 4:38 دقيقة وست هام يهزم جينت ويصعد إلى نصف النهائي 4:46 دقيقة تشابي ألونسو يقود بايرليفركوزن إلى المربع الذهبي 2:47 دقيقة يوفي يعود بتذكرة المرور إلى نصف النهائي 4:43 دقيقة إشبيلية يقصي الشياطين ويقبض على بطاقة نصف النهائي 4:32 دقيقة فيورنتينا يعبر إلى نصف نهائي دوري المؤتمر بعد عناء 1:27 دقيقة فرناندو بيلا يثمّن دور قطر في تطوير البادل 0:42 دقيقة تساؤلات بشأن عودة هونيس لإدارة بايرن ميونيخ