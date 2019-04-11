وفي ذهاب ربع النهائي، انتظر فريق تشيلسي الدقيقة 86 من أجل تسجيل هدف المباراة الوحيد الذي كان بواسطة الإسباني ماركوس ألونسو.

وتقام مواجهة الإياب في ستامفورد بريدج يوم الخميس 18 أبريل/نيسان 2019.

وجلس البلجيكي إدين هازار والفرنسي نغولو كانتي على مقاعد البدلاء، فيما بدأ متصدر ترتيب هدافي يوروبا ليغ برصيد 9 أهداف المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو أساسياً على حساب الأرجنتيني غونزالو هيغواين.

وكان سلافيا براغ الطرف الأخطر في الشوط الأول، وبكر في تهديد مرمى ضيفه بعد دقيقتين من البداية بفضل رأسية من الإيفواري سيمون دلي مرت إلى جانب القائم، وحصل على فرصة أخرى في الدقيقة 21 بتسديدة من بيتر شفيك من خارج المنطقة إلتقطها الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا على دفعتين.

وكاد تشيلسي يفتتح التسجيل بفضل البرازيلي ويليان الذي سدد كرة قوية عالية داخل المنطقة ارتطمت بالعارضة (25).

وضغط الفريق المضيف في الشوط الثاني لافتتاح التسجيل وكاد أن يحقق ما يريده، لكن الحارس أريزابالاغا أنقذ مرماه من تسديدة قوية من خارج المنطقة للاعب الوسط الإيفواري إبراهيما تراوريه (69).

وأجرى مدرب تشيلسي الإيطالي ماوريتسيو ساري تبديلاته الثلاثة لتنشيط هجوم فريقه فأدخل هازار بدلاً من الإسباني بدرو رودريغيز (59)، وأتبعه بتبديل ثان مع دخول كانتي بدلاً من الكرواتي ماتيو كوفاسيتش (68)، وبثالث مع روبن لوفتوس-شيك بدلاً من روس باركلي (75)، لكن النتيجة بقيت على حالها.