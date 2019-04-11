على ملعبهم وبين جماهيرهم، استلم "المدفعجية" زمام المبادرة منذ البداية موقعين هدفين سريعين بفضل النجم الويلزي آرون رامسي (15) والمدافع السينغالي كاليدو كوليبالي من خطأ في مرمى فريقه بعد تسديدة من لوكاس توريرا (25).

وأضاع أرسنال فرصاً بالجملة في المباراة كانت ستعزز حصته وحظوظه أكثر في التأهل أمام ضيف إيطالي تائه كان شبحاً لوصيف الـ"كالتشيو".

وسيتأجل الحكم على هوية المتأهل إلى الدور نصف النهائي إلى موعد لقاء العودة على أرضية ميدان "سان باولو" الخميس المقبل.

أرسنال (2) - نابولي (0).. ملخص اهداف واحداث المباراة

نهاية المباراة.. أرسنال يفوز على نابولي 2-0

- دق 88: هجوم خاطف لأرسنال تصل على إثره الكرة من الإرميني مخيتاريان إلى القناص الغابوني أوباميانغ ولكن الأخير حرم فريقه من القضاء بشكل كبير على أحلام نابولي "منطقياً"، بتسديدة فيها نصيب كبير من الرعونة وقلة التركيز.

- دق 72: البولندي زيلينسكي يهدر أهم فرصة لفريق الجنوب الإيطالي في المباراة بعد أن فشل بانزلاقية غير مركزة في استثمار تمريرة إينسينيي الذهبية.

- دق 69: الحارس الواعد أليكس ميريت يواصل الإبداع بتصديين متتاليين أمام تسديدتي كولازيناتش وميتلاند نايلز، ويبقي على نابولي في أجواء اللقاء.

- دق 59: الويلزي آرون رامسي يعود لإزعاج نابولي بتهديد صريح من تسديدة قوية وجدت استبسال الحارس ميريت.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول.. أرسنال يتقدم بثنائية نظيفة

دق 45: كاييخون يقوم بتوغل ذكي ويرسل عرضية على طبق للقادم من الخلف لورنزو إينسينيي ولكن الأخير أطاح بها بعيداً عن الخشبات الثلاث رغم موقعه المثالي للتسجيل.

- دق 39: أوباميانغ قريب من توقيع الهدف الثالث للمدفعجية ولكن تألق الحارس الشاب أليكس ميريت حرمه من ذلك.

- دق 25: بعد مجهود فردي وفني مميز، الأوروغواياني لوكاس توريرا يوقع ثاني أهداف أرسنال بمساعدة مدافع نابولي السينغالي كاليدو كوليبالي الذي ارتدت الكرة من قدمه إلى داخل شباك فريقه.

- دق 15: أرون رامسي يفتتح باب التسجيل بعد عمل هجومي منسق شارك فيه الثلاثي أوزيل ولاكازيت وميتلاند نايلز.

- دق 7: أرسنال في أولى محاولاته الهجومية يهدد مرمى ضيفه على مرتين والدفاع الإيطالي يستميت.

بداية المباراة