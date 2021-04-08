وسجّل لأرسنال نيكولا بيبي (86) في حين عادل توماش هوليش (90+4) الكفة لسلافيا براغ.

ولاحت فرص سانحة للتسجيل للطرفين خصوصاً أرسنال الذي افتقد اللمسة الأخيرة.

وسدد بوكايو ساكا كرة حادت عن المرمى في الشوط الأول بينما حرم إطار المرمى ويليان وألكسندر لاكازيت من التسجيل بعد الاستراحة لفريق المدرب ميكيل أرتيتا.

وحصل سلافيا أيضا على فرصه وأهدر بيتر شيفتشيك فرصة جيدة لوضع فريقه في المقدمة بينما سدد أوكاش بروفود كرة تحولت إلى إطار المرمى قبل هدف التعادل الذي سجله هوليش.

ومرة أخرى، يجد أرسنال بقيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا نفسه مطالباً بإحراز لقب الـ"يوروبا ليغ" من أجل المشاركة الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا، لكنه سيكون أمام مهمة شاقة جدا إيابا في براغ ضد فريق لم يذق طعم الهزيمة للمباراة الثانية والعشرين توالياً في جميع المسابقات وسبق له أن أطاح بالفريق الإنكليزي الآخر ليستر سيتي ورينجرز الاسكتلندي.

ويلتقي الفريقان من جديد الخميس المقبل لتحديد هوية المتأهل إلى نصف نهائي الـ "يوروبا ليغ".