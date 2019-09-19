وسجل كل من جوزيف ويلوك (38) وبوكايو ساكا (85) والغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ (87) أهداف الفريق اللندني.

وفي مباراة أخرى لحساب ذات المجموعة، انتصر ستاندر دو لياج البلجيكي على فيتوريا غيماريش البرتغالي 2-صفر.



آينتراخت فرانكفورت / أرسنال : التفاصيل والأهداف

آينتراخت فرانكفورت - أرسنال | نهاية المواجهة.

دق 88: آينتراخت فرانكفورت - أرسنال | أوباميانغ يسجل الهدف الثالث للفريق اللندني (3 صفر)

دق 85: آينتراخت فرانكفورت - أرسنال | ساكا يدوّن هدفاً مميزاً في شباك تراب (2-صفر)

دق 83: آينتراخت فرانكفورت - أرسنال | أوباميانغ بطريقة غريبة يضيع طريق الشباك

دق 78: آينتراخت فرانكفورت - أرسنال | اليافع ساكا أهدر فرصة سهلة لتسجيل الهدف الثاني

دق 56: آينتراخت فرانكفورت - أرسنال | كرة تشاكا تجد العارضة

آينتراخت فرانكفورت - أرسنال | عودة المباراة في شوطها الثاني

آينتراخت فرانكفورت - أرسنال | نهاية الشوط الأول بتقدم الـ"مدفعجية" على الفريق الألماني 1-صفر

دق38: آينتراخت فرانكفورت - أرسنال | ويلوك يسجل هدفاً رائعاً في مرمى الفريق الألماني (1-صفر)

دق33: آينتراخت فرانكفورت - أرسنال | الحارس كيفن تراب يبدع في انقاذ مرماه

دق29: آينتراخت فرانكفورت - أرسنال | جوزيف ويلوك أساء التعامل مع الكرة وأضاع فرصة التسجيل للفريق اللندني

دق23: آينتراخت فرانكفورت - أرسنال | كوستيتش يواصل ازعاج حصون أرسنال بتصويبة خطيرة

دق18: آينتراخت فرانكفورت - أرسنال | الصربي فيليب كوستيتش حاول اسكان الكرة في شباك الحارس الأرجنتيني للفريق الإنكليزي إيميليانو مارتينيز

دق05: آينتراخت فرانكفورت - أرسنال | الأوروغوياني توريرا اقترب من افتتاح التسجيل لفريق أرسنال

آينتراخت فرانكفورت - أرسنال | بداية المباراة على أرضية كومرزبنك أرينا

التشكيلة الأساسية للفريقين:

فريق أرسنال