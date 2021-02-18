أرسنال ضيفاً على بنفيكا في الأوليمبيكو من قبل beIN SPORTS February 18, 2021 14:38 2:26 دقيقة ينزل أرسنال الإنكليزي ضيفاً على بنفيكا البرتغالي في ذهاب الدور 32 من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" اليوم الخميس. تقارير إخبارية الدوري الأوروبي أرسنال بنفيكا -آخر الفيديوهات 2:50 دقيقة المتطوعون يساهمون في نجاح تنظيم الموندياليتو 2:26 دقيقة أرسنال ضيفاً على بنفيكا في الأوليمبيكو 2:21 دقيقة دجوكوفيتش يبلغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 0:31 دقيقة بافار لاعب بايرن ميونيخ يصاب بـ"كوفيد-19" 0:35 دقيقة الدحيل والغرافة من أجل مقعد في النهائي 2:34 دقيقة الريان والسد في نصف نهائي كأس قطر 1:11 دقيقة إنفانتينو سعيد بما شاهده في موريتانيا 3:07 دقيقة مواجهة من العيار الثقيل بين ليل وأياكس 2:22 دقيقة ميلان في بلغراد من أجل العودة بنتيجة إيجابية 2:43 دقيقة قمّة مرتقبة بين سوسييداد ومانشستر يونايتد