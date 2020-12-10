أنهى أرسنال الإنكليزي مشواره في دور المجموعات بالدوري الأوروبي لكرة القدم، بفوز باهر على مضيفه دوندالك الأيرلندي 4-2، الخميس ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثانية بالمسابقة القارية.

ورفع أرسنال رصيده إلى 18 نقطة، ليتأهل إلى الدور المقبل بالعلامة الكاملة، حيث فاز في جميع مبارياته بدور المجموعات، في حين خرج دوندالك من المسابقة بدون أي رصيد من النقاط بعد أن انهزم في جميع مبارياته.

وتقدم أرسنال في الدقيقة 12 عن طريق إدوارد نكتياه، قبل أن يضيف المصري محمد النني الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 22 سجل الفريق الأيرلندي هدف تقليص الفارق عن طريق جوردان فلوريس، قبل أن يضيف جوزيف ويلوك الهدف الثالث لأرسنال (67).

وفي الدقيقة 80 سجل فولارين بالوغان الهدف الرابع لأرسنال، قبل أن يقلص سين هور الفارق لدوندالك في الدقيقة 85.

وضمن ذات المجموعة، تأهل فريق مولده النرويجي إلى دور الـ32 بعد تعادله مع مضيفه رابيد فيينا النمساوي 2-2.

وتقدم مولده عن طريق ماغنوس إيكريم (12)، قبل أن يسجل مارسيل ريتسماير هدف التعادل لرابيد فيينا في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 46 عاد ماغنوس إيكريم ليسجل هدفا ثانيا لمولده، لكن مليح إبراهيموغلو سجل هدف التعادل لرابيد فيينا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.

ورفع مولده رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن رابيد فيينا، ليقتنص بطاقة العبور لدور الـ32 من "يوروبا ليغ".

