أرتيتا يأمل انتهاء الشائعات المحيطة بمصير أرسنال من قبل beIN SPORTS April 29, 2021 13:07 0:43 دقيقة أرتيتا يأمل انتهاء الشائعات المحيطة بمصير أرسنال أعرب مدرّب أرسنال ميكيل أرتيتا عن أمله في أن يكون البيان الصادر عن مالكي الغانرز، كافياً لدحض الشائعات حول إمكانية بيع النادي اللندني. تقارير إخبارية أرتيتا أرسنال -آخر الفيديوهات 3:02 دقيقة برشلونة أمام فرصة ذهبية لاعتلاء الصدارة 1:18 دقيقة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا مع آخر التحديثات 1:17 دقيقة رياض محرز: "تفوّقنا على منافسنا في الشوط الثاني" 1:39 دقيقة ماركينيوس: "تفاصيل صغيرة حسمت نتيجة المباراة" 1:26 دقيقة دي بروين: "كنت محظوظاً بذلك الهدف" 1:47 دقيقة غوارديولا: "أمامنا مباراة صعبة في الإياب" 2:02 دقيقة فينغر يتحدّث عن مباراة سان جيرمان والـ"سيتي" 4:06 دقيقة "سيتي" يكسب الأسبقية أمام "سان جيرمان" 1:17 دقيقة شعلة أولمبياد طوكيو تصل مقاطعة كاغوشيما 0:43 دقيقة فينغر: "لقاء العودة سيكون صعباً على تشيلسي"