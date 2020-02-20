وفرض اللاعب الياباني دايتشي كامادا نفسه نجماً للمباراة بتسجيله هاتريك (12 و43 و53) ثم أضاف زميله الصربي فيليب كوستيتش الهدف الرابع للفريق الألماني في الدقيقة 56 في المقابل دوّن الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان من ركلة جزاء هدف سالزبورغ الوحيد (85).

فوز كبير لسبورتنغ

وحقق سبورتنغ لشبونة البرتغالي فوزا كبيراً على اسطنبول باشاكشهير 3-1. سجل للفريق البرتغالي الأوروغواياني سيباستيان كوستيس في الدقيقة 3 والسلوفيني اندراس سبورار في الدقيقة 44 والأرجنتيني لوسيانو فييتو في الدقيقة 51.

وقلص الفريق التركي النتيجةليبقي على آماله في الدقيقة 77 من ركلة جزاء نفذها البوسني ادين فيسكا.

أفضلية غير حاسمة لشاختار

وحقق شاختار دونيتسك الأوكراني أفضلية غير حاسمة على ضيفه بنفيكا البرتغالي بفوزه 2-1.

سجل هدفيه الان باتريك (56) وكوفالنكو (72) وللفريق الزائر بيتزي من ركلة جزاء في الدقيقة 66.

