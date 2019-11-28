وكان ارسنال يحتاج إلى التعادل فقط كي يضمن تأهله وبدا في طريقه إليه بعدما تقدم بهدف الغابوني بيار اوباميانغ في الدقيقة (45+1) إلا أن ثنائية مبدعة من الياباني داتشي كامادا في الدقيقتين 55 و64 قلبت المباراة رأسا على عقب لتزيد الضغوط والمطالبات من جماهير المدفعجية برحيل المدرب أوناي ايمري وقد رفعت أي الجماهير يافطات "ايمري خارجا".

ولم يفز الفريق في اخر 7 مباريات في مختلف المسابقات وهي اسوأ سلسلة له منذ عام 1992.

وتعادل في المجموعة عينها فيتوريا غيماريش البرتغالي مع ستاندار لياج البلجيكي 1-1 ليبق التأهل مفتوحا حتى الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

يتصدر ارسنال المجموعة برصيد 10 نقاط امام اينتراخت بفارق نقطة، ويحتل ستاندار لياج المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويتنافس الثلاثة على بطاقتي العبور، فيما يملك فيتوريا نقطتين.

وعلى الرغم من الخسارة على ارضه، فإن ارسنال لا يزال في وضع اكثر من جيد للتأهل حيث يحل ضيفا على ستاندار في الجولة الاخيرة حيث يتوجب على الاخير الفوز بخماسية نظيفة ليتأهل على حساب الفريق الانكليزي بعد ان فاز الاخير ذهابا برباعية نظيفة.

وقال ايمري بعد المباراة "لقد فقدنا فرصة تحقيق الفوز، لم نقم بما يلزم لحسم المباراة في صالحنا. فقدنا السيطرة على المباراة في ربع الساعة الاول من الشوط الثاني ونجح الفريق المنافس في تسجيل هدفين".

واضاف "لم تكن ليلتنا لكننا فزنا بعدد كبير من المباريات لنكون في صدارة المجموعة. هدفنا الذهاب الى ستاندار لياج والعودة بالفوز لإنهاء دور المجموعات في المركز الاول".

المجموعة السابعة

وسيبقى حسم هوية المتأهلين إلى دور الـ32 عن المجموعة السابعة، حتى الجولة الأخيرة أيضاً بعد تعادل فينورد الهولندي مع رينجرز الاسكتلندي 2-2، وفوز بورتو البرتغالي على مضيفه يونغ بويز السويسري 2-1، بثنائية للكاميروني فينسان أبو بكر في غضون أربع دقائق (75 و79) مقابل هدف كريستيان فاساناخت في الدقيقة 6.

أما في المباراة الاولى سجل لصاحب الأرض الفريق الهولندي ينس تومسترا ولويس سينيستيرا (33 و68) مقابل ثنائية للاعب ألفريدو موريلوس (52 و65).

ويتصدر رينجرز الاسكتلندي ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة واحدة فقط أمام بورتو ويونغ بويز، فيما يتذيل فينورد ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط.

المجموعة الخامسة

وحافظ لاتسيو الإيطالي على آماله الضعيفة بالتأهل عن المجموعة الخامسة بفوزه على ضيفه كلوج الروماني بهدف الأرجنتيني خواكين كوريا في الدقيقة 24.

ويتصدر المجموعة سلتيك الاسكتلندي الذي ضمن تأهله مسبقا برصيد 13 نقطة بعد فوزه في هذه الجولة على رين الفرنسي 3-1.

ويملك كلوج 9 نقاط في المركز الثاني مقابل 6 للاتسيو الثالث ونقطة لفريق رين.

ويحتاج لاتسيو في الجولة الأخيرة للفوز على رين خارج أرضه، مقابل خسارة كلوج على أرضه أمام سلتيك كي يتأهل.

ويتفوق لاتسيو على كلوج في المواجهات المباشرة بخسارته 1-2 خارج أرضه وفوزه 1-0 إيابا.